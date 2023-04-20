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15:38, 20 апреля 2023Среда обитания

В России предложили запустить новый вид льготной ипотеки

НОСТРОЙ предложил запустить льготную ипотеку для отличников строительных вузов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России нужно запустить льготную ипотеку для отличников строительных специальностей, которые собираются трудоустроиться на предприятиях своих регионов. Новый вид кредитов с господдержкой предложил запустить в стране вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Аркадий Чернецкий, пишет «Российская газета».

По мнению автора инициативы, программа должна быть разработана по аналогии с уже существующей ипотекой для молодых врачей и молодых педагогов. В НОСТРОЙ считают, что мера поможет решить проблему дефицита специалистов на российских стройках — для достижения целей по возведению жилья к 2030 году не хватает около одного миллиона рабочих.

По словам Чернецкого, в ближайшем будущем проблему решат за счет мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, но в долгосрочной перспективе нужно корректировать систему обучения строителей в средних и высших российских учебных заведениях — сейчас по специальности идут работать только 41 процент выпускников вузов в этой отрасли.

Ранее сообщалось, что наибольшей популярностью среди льготных кредитных программ у россиян пользуется семейная ипотека — в марте 2023 года ее доля выдачи достигла 17 процентов, увеличившись на один процентный пункт.

Нина Ташевская
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