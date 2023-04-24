Бен Аффлек рассказал о мечте Дженнифер Лопес изменить в нем одну вещь

Бен Аффлек рассказал, что Дженнифер Лопес хочет, чтобы он был менее болтливым

Американский актер Бен Аффлек рассказал, что его жена певица и актриса Дженнифер Лопес мечтает изменить в нем одну вещь, хоть и не признается в этом. Его цитирует Page Six.

В эфире шоу Дрю Бэрримор актер рассказал, что его жена изменила бы в нем такую черту, как болтливость. «Думаю, она бы предпочла, чтобы я был более краток. Не знаю, заметили ли вы, но я постоянно повторяюсь. Я говорю кругами», — сказал Аффлек, подчеркнув, что сама Лопес никогда не жаловалась на это, но он догадывается.

Ранее Аффлек раскрыл секрет великолепной фигуры Лопес. По его словам, певица не сидит на диетах и ест все, что захочет, в том числе сладости. «Дженнифер просто ест все, что хочет. Она ест печенье, мороженое, все. Она занимается спортом», — объяснил Аффлек.