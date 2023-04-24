Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:07, 24 апреля 2023Забота о себе

Психолог предупредила женщин о последствиях многозадачности

Психолог Анастасия Рыбкина: миф о женской многозадачности приводит к выгоранию

Фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock / Fotodom

Психолог Анастасия Рыбкина предупредила о последствиях, к которым приводит миф о женской многозадачности. Она перечислила их в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Рыбкиной, многозадачность приводит к расфокусировке, усложнению концентрации внимания, снижению эффективности, физическому истощению, прокрастинации, сомнениям в себе и эмоциональному выгоранию. «Когда мы меняем фокус внимания, мозгу нужно выполнить ряд процессов: обозначить новое дело и переключить внимание на него; остановить концентрацию на предыдущей задаче; углубиться в новую задачу. На все эти действия требуются время и энергия», — объяснила она.

При этом, отметила психолог, как правило, женщина совмещает профессиональную деятельность с семейной и старается оправдать ожидания близких, требующих от нее успешной карьеры, ухоженной внешности, благополучия в семейной жизни. «Такая нагрузка на организм не проходит без последствий. Жизненные ресурсы женщины перегорают, как лампочка, в один момент или разряжаются, как батарея, постепенно, многое зависит от индивидуальных особенностей», — предупредила эксперт.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

Ранее акушер–гинеколог Юлия Колода назвала одну из самых распространенных причин невозможности забеременеть среди россиянок. Она предупредила, что женщины с лишним весом и ожирением имеют проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В МИД предупредили о растущих рисках военного столкновения с США
Полковник в запасе заявил о помощи США в наведении украинских дронов
В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
В Белоруссии оценили сопротивление ряда стран переходу мира к многополярности
Ряду россиян повысят пенсию с 1 мая
Экс-полицейский получил семь лет за фейки об армии РФ в телефонных разговорах
В Белоруссии назвали цель санкционной политики США
Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег в цифровые рубли
Население Индии сравняется с населением Китая до конца апреля
Украинские военнопленные попросили Зеленского поскорее обменять их
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.