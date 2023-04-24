Психолог предупредила женщин о последствиях многозадачности

Психолог Анастасия Рыбкина: миф о женской многозадачности приводит к выгоранию

Психолог Анастасия Рыбкина предупредила о последствиях, к которым приводит миф о женской многозадачности. Она перечислила их в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Рыбкиной, многозадачность приводит к расфокусировке, усложнению концентрации внимания, снижению эффективности, физическому истощению, прокрастинации, сомнениям в себе и эмоциональному выгоранию. «Когда мы меняем фокус внимания, мозгу нужно выполнить ряд процессов: обозначить новое дело и переключить внимание на него; остановить концентрацию на предыдущей задаче; углубиться в новую задачу. На все эти действия требуются время и энергия», — объяснила она.

При этом, отметила психолог, как правило, женщина совмещает профессиональную деятельность с семейной и старается оправдать ожидания близких, требующих от нее успешной карьеры, ухоженной внешности, благополучия в семейной жизни. «Такая нагрузка на организм не проходит без последствий. Жизненные ресурсы женщины перегорают, как лампочка, в один момент или разряжаются, как батарея, постепенно, многое зависит от индивидуальных особенностей», — предупредила эксперт.

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