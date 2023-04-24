Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:18, 24 апреля 2023Экономика

Россияне стали чаще жаловаться на мошеннические займы на третьих лиц

ЦБ: количество жалоб на мошеннические займы на третьих лиц в 2023 г. выросло до 1,9 тысячи

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

За первые три месяца 2023 года Банк России получил 1,9 тысячи жалоб на мошеннические займы на третьих лиц. В регуляторе отмечают, что количество обращений выросло. Об этом пресс-служба ЦБ сообщила «Известиям».

Тенденцию заметили и в проекте Народного фронта «За права заемщиков». Глава организации Евгения Лазарева рассказала, что за прошлый год поступило около 4,2 тысячи таких обращений, при этом количество жалоб продолжает увеличиваться. Она предупредила, что мошенники оформляют займ на третье лицо, а пострадавший даже не получает соответствующего извещения, поскольку все счета получают аферисты.

Материалы по теме:
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023

Эксперт объяснила, что злоумышленники пользуются лазейкой в правилах индентификации клиентов при онлайн-выдаче займов. «Имея паспортные данные или копию паспорта жертв, злоумышленники оформляют на их имя многочисленные займы и указывают в заявке, согласно процедуре упрощенной идентификации, номер карты, к которой у жертвы нет доступа. Кроме того, в заявках часто указываются "левые" номера телефонов», — сказала Лазарева.

С 24 апреля в России вступают в силу утвержденные Центробанком обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). В частности, ужесточаются правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах. Теперь сотрудники МФО в том числе должны будут убедиться в действительности паспорта клиента, подлинности фотографии в нем, а также получить сведения о кредитной истории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
США захотели удостовериться в успехе наступления Киева
Выход в открытый космос по российской программе перенесли
Театр наций в Москве отменил показы спектакля с Ахеджаковой
Стало известно об избрании кураторов контрнаступления ВСУ
В США предположили неудачу нового украинского наступления
В США заявили о фактическом контроле над некоторыми действиями ВСУ
Американский боксер захотел получить российское гражданство
Россиянкам назвали модные фасоны платьев на 2023 год
ФСБ выявила незаконно торговавшую оружием в российском регионе ОПГ
Россияне стали чаще жаловаться на мошеннические займы на третьих лиц
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.