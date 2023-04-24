Россияне стали чаще жаловаться на мошеннические займы на третьих лиц

ЦБ: количество жалоб на мошеннические займы на третьих лиц в 2023 г. выросло до 1,9 тысячи

За первые три месяца 2023 года Банк России получил 1,9 тысячи жалоб на мошеннические займы на третьих лиц. В регуляторе отмечают, что количество обращений выросло. Об этом пресс-служба ЦБ сообщила «Известиям».

Тенденцию заметили и в проекте Народного фронта «За права заемщиков». Глава организации Евгения Лазарева рассказала, что за прошлый год поступило около 4,2 тысячи таких обращений, при этом количество жалоб продолжает увеличиваться. Она предупредила, что мошенники оформляют займ на третье лицо, а пострадавший даже не получает соответствующего извещения, поскольку все счета получают аферисты.

Эксперт объяснила, что злоумышленники пользуются лазейкой в правилах индентификации клиентов при онлайн-выдаче займов. «Имея паспортные данные или копию паспорта жертв, злоумышленники оформляют на их имя многочисленные займы и указывают в заявке, согласно процедуре упрощенной идентификации, номер карты, к которой у жертвы нет доступа. Кроме того, в заявках часто указываются "левые" номера телефонов», — сказала Лазарева.

С 24 апреля в России вступают в силу утвержденные Центробанком обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО). В частности, ужесточаются правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах. Теперь сотрудники МФО в том числе должны будут убедиться в действительности паспорта клиента, подлинности фотографии в нем, а также получить сведения о кредитной истории.