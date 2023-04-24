В Словакии призвали перестать давать Украине надежды на вступление в НАТО

Словацкий политик Коллар: давать Украине надежды на вступление в НАТО безответственно

Спикер парламента Словакии Борис Коллар призвал перестать давать Украине надежды на то, что она сможет вступить в НАТО, назвав эти действия безответственными. Он уточнил, что государство, на территории которого развивается военный конфликт, не может стать частью альянса, сообщает портал teraz.sk.

«Не может вступить в НАТО страна, где происходит военный конфликт, это недопустимо. Думаю, что это даже бы не было одобрено ратификацией стран-членов», — заявил он.

Парламентарий отметил, что давать Киеву надежды на то, что это может произойти, безответственно. Политик подчеркнул, что сам он не против того, чтобы Украина стала частью альянса, уточнив, что это станет возможным в минное время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада обманули президента СССР Михаила Горбачева, пообещав ему не расширять НАТО в восточном направлении. Он напомнил, что после развала Советского Союза и появления РФ Североатлантический альянс расширялся в сторону российских границ со всем военным потенциалом шесть раз.