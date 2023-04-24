Песков объяснил расширение НАТО на восток и припомнил Горбачева

Песков заявил, что Запад обманул Горбачева, пообещав не расширять НАТО на восток

Страны Запада обманули президента СССР Михаила Горбачева, пообещав ему не расширять НАТО в восточном направлении. Российского политика припомнил в рамках этой темы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что после развала Советского Союза и появления РФ Североатлантический альянс расширялся в сторону российских границ со всем военным потенциалом шесть раз. «Они обманули Горбачева, потому что человек был доверчивый, у нас был такой, знаете, медовый месяц с Западом, мы думали, что они все такие романтичные, честные и преданные своему слову», — объяснил он.

Ранее вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро назвала необходимым одобрение России для вступления Украины в НАТО. По словам политика, членство страны в альянсе без рисков начала вооруженного конфликта невозможно без одобрения этого шага Москвой, причем «в виде определенного соглашения».