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10:14, 24 апреля 2023Ценности

Мадонне предложили сходить к психиатру из-за поведения на новом видео

Певица Мадонна станцевала верхом на мужчине и насторожила поклонников поведением

Американская певица Мадонна поделилась видео с репетиции нового тура и насторожила поклонников. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

64-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором она танцует и поет в мини-платье и кружевных чулках черного цвета. Вдобавок на размещенных кадрах видно, как поп-исполнительница сидит верхом на мужчине, личность которого не раскрывается, держа при этом его за футболку.

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Подписчиков смутило поведение телезвезды, в связи с чем они предложили ей проверить психическое здоровье. «Мне кажется, что ей пора сходить к доктору. Желательно к психиатру», «Что происходит?», «Мадонна уже не та», «Мне страшно за нее», «Какой ужас», — высказывались пользователи сети в многочисленных комментариях.

В феврале анонимный источник также рассказал, что лицо поп-исполнительницы стало одутловатым из-за желания вернуть высокие скулы, которые прославили ее в 2000-х.

Майя Пономаренко
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