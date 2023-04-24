В российском городе инженер РАН погибла от полученных в лаборатории ожогов

Во Владивостоке погибла инженер РАН от полученных в лаборатории ожогов 70% тела

Во Владивостоке погибла ведущий инженер Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Отмечается, что 10 апреля женщина получила на рабочем месте ожоги 3 и 4 степени 70 процентов тела. 19 апреля в больнице потерпевшая скончалась.

Прокуратура установила, что погибшая допущена к работе с нарушениями технологического процесса. Также инженер была на листке нетрудоспособности. Прокурор района направил данные проверки в орган предварительного расследования.

Ранее в Москве 81-летняя пенсионерка получила серьезные ожоги из-за свечки в ванной и умерла в больнице. Пожилая женщина находилась в ванной комнате, когда огонь со свечки перекинулся на одежду и пластиковую обшивку.