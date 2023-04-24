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14:40, 24 апреля 2023Экономика

Владелец крупного сервиса доставки PickPoint подал заявление о банкротстве

Владелец PickPoint подал заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы

Кадр: ЛЮДИ ДЕЛА / YouTube

Владелец крупного сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint — ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» — подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве, пишет ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление зарегистрировано 21 апреля, но к рассмотрению пока не принято. Объем задолженности компаний в материалах суда не указан.

В начале апреля стало известно, что логистический сервис прекратит работу в связи с финансовыми сложностями его владельца. Компания уведомила некоторые маркетплейсы о приостановке сотрудничества. Прием нового груза от юридических и физических лиц PickPoint прекратил 4 апреля.

В письме партнерам гендиректор PickPoint Надежда Романова рассказала, что фирма испытывает трудности из-за снижения оборота, к которому привел уход западных ретейлеров, и потери доступа к финансированию со стороны западного инвестора. В 2021 году ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» получило убыток в 234 миллиона рублей. Кроме того, к фирме поданы иски почти на 730 миллионов рублей.

При этом в службе информационной поддержки получателей РИА Новости рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно, но не уточнили, когда она возобновится. В центральном офисе компании в Москве агентству также сообщили, что телефон службы поддержки получателей временно отключен.

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Софья Ермакова
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