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04:18, 24 апреля 2023Среда обитания

Москвичам спрогнозировали потепление до 22 градусов

Гидрометцентр России: в Москве 24 апреля ожидается потепление до 22 градусов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве в понедельник, 24 апреля, ожидается потепление до 22 градусов и переменная облачность без осадков. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что днем температура воздуха в Москве будет от 20 до 22 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов выше нуля.

В Подмосковье днем ожидается от плюс 18 до плюс 23 градусов — ночью похолодает до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление — 749 милиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в 2023 или 2024 годах мир может столкнуться с новым температурным рекордом. На данный момент самым жарким годом в мире был 2016-й.

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Юлия Мискевич
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