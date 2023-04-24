Щенок разгрыз палец спящего хозяина и спас ему жизнь

Daily Mail: у мужчины обнаружили закупорку артерий благодаря разгрызшему его палец щенку

Житель английского города Кембридж, Великобритания, 64-летний Дэвид Линдсей, узнал, что у него нарушено кровообращение в ноге, благодаря собаке, которая разгрызла его палец. О том, как непослушный щенок спас жизнь хозяину, сообщает Daily Mail.

Мужчина, страдающий от диабета, рассказал, что спал на диване, когда семимесячный щенок бульдога Харли начал грызть его палец. Однако проснулся Линдсей не от боли, а от крика жены, которая спустя некоторое время увидела, что произошло. Мужчина открыл глаза, посмотрел на свою ногу и увидел окровавленный большой палец. «Щенок почти отгрыз большой палец на моей ноге! Он прогрыз его до кости и сломал его», — говорит он. Линдсей, оправившись от шока, осознал, что не проснулся, потому что его нога полностью онемела.

Жена отвезла его в больницу, где он провел девять дней. Врачи ввели Линдсею антибиотики и таким образом не дали инфекции, появившейся в результате укусов Харли, распространиться на кость. Позже медики сделали рентген сломанного пальца и обнаружили закупорку двух артерий в ноге мужчины, которая и повлекла за собой потерю чувствительности. Если бы врачи вовремя не восстановили кровообращение в конечности, ее бы пришлось ампутировать.

Сейчас Линдсей проходит обследование, чтобы провести стентирование артерий конечности, которое полностью восстановит кровоснабжение. В скором времени он вернется домой к жене и собаке. Несмотря на то что щенок нанес хозяину серьезную травму, он благодарен ему за спасение жизни и собирается оставить его. «Я надеюсь сохранить палец. Если это не получится, я попросил врача отрезать его, чтобы я забрал его домой для Харли!» — рассказал он о своих планах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма. Пес пил оставленные на столе спиртные напитки, когда его хозяин ложился спать.