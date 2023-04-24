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16:21, 24 апреля 2023Ценности

Рита Дакота показала тело в белье и раскрыла секрет похудения

Рита Дакота показала тело в белье и рассказала о похудении с помощью правильного питания

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица и композитор Рита Дакота показала тело после похудения и раскрыла свой секрет снижения веса. Соответствующие высказывания появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала ролик, на котором она запечатлена в нижнем белье бежевого цвета, чтобы продемонстрировать процесс избавления от лишних килограммов. Среди прочего она разместила фотографию в своем максимальном весе, который она набрала из-за стресса. «Заедала его, забросила медитации, начала курить, пить», — призналась она.

По словам поп-исполнительницы, в последнее время ей удается худеть на килограмм в месяц с помощью правильного питания и спорта. «Я начала проживать стресс через работу над собой, а не через еду. Плюс впервые в жизни пошла к эндокринологу/диетологу, начала пить витамины, хожу в зал», — рассказала блогерша.

В феврале Рита Дакота продемонстрировала фанатам свою фигуру в максимальном весе. 32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует спиной к фотографу в разноцветном бикини. По ее словам, на фото ее вес составлял 67 килограммов при росте 165 сантиметров.

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Карина Черных
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