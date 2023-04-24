Певица Холзи раскрыла неожиданное применение грудного молока

Певица Холзи заявила о применении грудного молока в качестве средства для ухода за лицом

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, раскрыла неожиданные подробности ухода за лицом. Интервью на эту тему она дала журналу Nylon.

28-летняя знаменитость призналась, что после рождения сына Эндера начала ответственно подходить к подбору косметических средств. При этом секретом красоты своей кожи поп-исполнительница назвала собственное грудное молоко, которое она добавляет в крем или применяет как самостоятельное средство для ухода за лицом.

«В нем так много антиоксидантов, полезных жиров и других компонентов, которые ускоряют процесс заживления. К тому же это натуральное средство. Когда ребенок постоянно целует и трогает мое лицо, начинаешь внимательнее следить за тем, что наносить на него», — подчеркнула собеседница издания.

В августе 2021 года Эшли Франджипани показала тело после родов. Знаменитость сфотографировала растяжки на животе, которые образовались после рождения первенца. На размещенном в соцсети изображении видно, что на нижнюю часть живота Холзи нанесена татуировка Baby («ребенок»).