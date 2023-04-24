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18:21, 24 апреля 2023Ценности

Певица Холзи раскрыла неожиданное применение грудного молока

Певица Холзи заявила о применении грудного молока в качестве средства для ухода за лицом

Фото: Krysja / Shutterstock / Fotodom

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, раскрыла неожиданные подробности ухода за лицом. Интервью на эту тему она дала журналу Nylon.

28-летняя знаменитость призналась, что после рождения сына Эндера начала ответственно подходить к подбору косметических средств. При этом секретом красоты своей кожи поп-исполнительница назвала собственное грудное молоко, которое она добавляет в крем или применяет как самостоятельное средство для ухода за лицом.

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«В нем так много антиоксидантов, полезных жиров и других компонентов, которые ускоряют процесс заживления. К тому же это натуральное средство. Когда ребенок постоянно целует и трогает мое лицо, начинаешь внимательнее следить за тем, что наносить на него», — подчеркнула собеседница издания.

В августе 2021 года Эшли Франджипани показала тело после родов. Знаменитость сфотографировала растяжки на животе, которые образовались после рождения первенца. На размещенном в соцсети изображении видно, что на нижнюю часть живота Холзи нанесена татуировка Baby («ребенок»).

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Майя Пономаренко
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