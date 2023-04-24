В сети снова всплыл фейк десятилетней давности о поиске хозяев для 20 собак

В сети снова всплыли сообщения о 20 немецких овчарках, якобы подлежащих усыплению

В сети снова всплыл фейк десятилетней давности о бесхозных служебных собаках. Журналисты неоднократно опровергали распространяемые сведения и подчеркивали, что они не имеют никакого отношения к действительности.

Сообщения о том, что два десятка собак ищут хозяев после расформирования отдела военизированной охраны (ВОХР) РЖД, впервые начали распространяться в соцсетях еще в 2010 году. Очередная волна обмена подобной информацией поднялась в 2023-м — один из постов был опубликован пользователем «Одноклассников» в апреле.

Житель Пермского края репостнул запись, в которой утверждается, что 20 «воспитанных, ученых, умных» немецких овчарок подлежат усыплению в связи с расформированием отдела охраны. «Отдадут даром! (…) Помогите, пожалуйста, разослать дальше», — говорится в тексте. В посте указаны два телефонных номера без городского кода и имена двух человек, к которым якобы можно обратиться по указанной теме, однако при этом отсутствуют какие-либо упоминания о конкретном регионе или населенном пункте. К сообщению также прикреплено фото собаки на белом фоне.

В действительности инфоповод, о котором идет речь, является многолетним фейком, который неоднократно «всплывал» в соцсетях и мессенджерах среди пользователей из разных городов России, Белоруссии, Казахстана и с Украины. При этом те, кто его тиражировал, даже не меняли исходные данные — номера телефонов, равно как и прикрепленное фото собаки, оставались идентичными на протяжении более десяти лет.

Еще в 2015 году журналисты информационного агентства «Банкфакс» пришли к выводу, что сообщение о собаках, вероятно, распространяется мошенниками с целью списать денежные средства со счетов граждан. Также отмечалось, что ВОХР не имеет отношения к структуре ОАО «РЖД» — соответствующие функции выполняет ФГП «Ведомственная охрана на железнодорожном транспорте». Представители организации неоднократно опровергали утверждения о расформировании и подчеркивали, что их животные находятся под присмотром и не нуждаются в опеке.

Окончательно цели тиражирования указанных сведений установить не удалось, журналисты высказывали самые разные предположения. «В качестве одной из возможных целей распространения этого фейка в сети называлась проверка политтехнологами возможностей интернета, однако в это тоже верится с трудом. Назывались и другие версии, но все равно это больше похоже на розыгрыш каких-то не очень адекватных людей», — писали журналисты газеты «Версия» в 2021-м.

Сообщение о якобы нуждающихся в помощи немецких овчарках неоднократно появлялось в региональных российских СМИ — журналисты подчеркивали недостоверность распространяемых сведений. Среди таких изданий — газета «Новокузнецк», «Ндн.инфо», «Мой Алтай».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»