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04:52, 24 апреля 2023Забота о себе

Нутрициолог назвала лучшие способы приготовления пищи

Нутрициолог Вуйичич назвала варку лучшим способом приготовления пищи

Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash

Нутрициолог Ясна Вуйичич назвала лучшие способы приготовления пищи. Ее слова приводит сербское издание «Политика».

Специалист посоветовала варить и тушить овощи или мясо. Также, по ее словам, при приготовлении пищи на пару сохраняются все минералы и полезные свойства белка в продуктах.

Нутрициолог призвала реже жарить пищу, так как продукты поглощают в себя масло и наносят вред организму при переваривании.

Вуйичич добавила, что во время приготовления блюд важно сохранить питательную ценность продуктов, поэтому следует использовать количество полезных жиров в меру.

Ранее диетолог Наталья Круглова назвала самый вредный продукт для завтрака. По ее словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок — в частности, сок цитрусовых. Он стимулирует выработку соляной кислоты, из-за чего появляется изжога.

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Марина Совина
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