Нутрициолог назвала лучшие способы приготовления пищи

Нутрициолог Вуйичич назвала варку лучшим способом приготовления пищи

Нутрициолог Ясна Вуйичич назвала лучшие способы приготовления пищи. Ее слова приводит сербское издание «Политика».

Специалист посоветовала варить и тушить овощи или мясо. Также, по ее словам, при приготовлении пищи на пару сохраняются все минералы и полезные свойства белка в продуктах.

Нутрициолог призвала реже жарить пищу, так как продукты поглощают в себя масло и наносят вред организму при переваривании.

Вуйичич добавила, что во время приготовления блюд важно сохранить питательную ценность продуктов, поэтому следует использовать количество полезных жиров в меру.

Ранее диетолог Наталья Круглова назвала самый вредный продукт для завтрака. По ее словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок — в частности, сок цитрусовых. Он стимулирует выработку соляной кислоты, из-за чего появляется изжога.