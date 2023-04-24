В Москве появился дом с «падающей стеной»

На здании гостиницы в Москве появилась объемная иллюзия падающей стены

На торце здания московской гостиницы «Золотой Колос» появилась объемная иллюзия падающей стены. Об этом сообщает издание «Подъем».

Созданием мурала занимались художники студии Evidence. Работа стартовала в конце декабря 2022 года и заняла две недели. «Идею мурала предложило руководство гостиницы "Золотой Колос": они много путешествуют и знакомятся со знаковым мировым стрит-артом. Мы доработали изначальный эскиз, скорректировали перспективу и детали», — рассказали авторы.

Художники отметили бурную реакцию прохожих на иллюзию. Мнение пользователей сети разделилось: некоторым мурал понравился, другие заявили, что такие имитации не нужны, так как в России много настоящих аварийных зданий.

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