В Москве появился дом с «падающей стеной»
На торце здания московской гостиницы «Золотой Колос» появилась объемная иллюзия падающей стены. Об этом сообщает издание «Подъем».
Созданием мурала занимались художники студии Evidence. Работа стартовала в конце декабря 2022 года и заняла две недели. «Идею мурала предложило руководство гостиницы "Золотой Колос": они много путешествуют и знакомятся со знаковым мировым стрит-артом. Мы доработали изначальный эскиз, скорректировали перспективу и детали», — рассказали авторы.
Художники отметили бурную реакцию прохожих на иллюзию. Мнение пользователей сети разделилось: некоторым мурал понравился, другие заявили, что такие имитации не нужны, так как в России много настоящих аварийных зданий.
В июле 2022 года в центре Москвы появился дом из сотен коробок быстрорастворимой лапши. Необычную конструкцию построила блогер Илона Дрожь. Основа постройки состоит из больших картонных коробок, а облицовка — из зеленого «Доширака» с курицей. Упаковки лапши инфлюэнсер скрепила между собой с помощью скотча.