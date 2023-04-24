Театр наций в Москве отменил показы спектакля с Ахеджаковой

Театр наций отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с Лией Ахеджаковой

В Государственном театре наций в Москве отменили запланированные на 26 и 27 апреля показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием народной артистки Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пресс-служба учреждения культуры объяснила данное решение техническими причинами. Ранее показы этой пьесы, запланированные на 19 и 20 июня, отменили в Санкт-Петербурге. Известно, что это была последняя постановка с Ахеджаковой в России.

В феврале 2023 года Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара столичного театра «Современник». Тогда была убрана последняя постановка «Игра в джин» с участием актрисы, прослужившей в «Современнике» 50 лет.