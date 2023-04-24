Турция отказалась довериться США и Франции в вопросе борьбы с терроризмом

Глава МИД Турции Чавушоглу отказался доверять США и Франции в вопросе борьбы с терроризмом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TV 100 рассказал, что страна отказывается довериться США и Франции в вопросе борьбы с терроризмом. По его словам, причиной этого являются двойные стандарты Вашингтона и Парижа.

«Открыто говорю, что в вопросе борьбы с терроризмом я не могу довериться США и Франции. Как мне довериться? Потому что есть двуличие, двойные стандарты», — заявил он, добавив, что такая ситуация возникла, притом что и Вашингтон, и Париж являются союзниками Анкары.

При этом глава МИД призвал обратить внимание на Евросоюз, пояснив, что он также является политическим объединением, страны внутри которого зачастую не могут договориться по тому или иному вопросу и доверять друг другу. Он добавил, что для таких случаев и существует дипломатия.

Ранее министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются создать террористическое государство рядом с Турцией.