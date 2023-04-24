Россиянин утонул в канализационном колодце
В Ростовской области ремонтник утонул в канализационном колодце
В городе Батайске Ростовской области мужчина утонул в канализационном колодце, сообщает региональный главк СК России.
В ходе производства ремонтных работ россиянин упал в заполненную водой шахту и захлебнулся. Тело мужчины в колодце обнаружили местные жители, добавляет «АиФ-Ростов».
Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту гибели человека. В рамках нее назначено судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Челябинской области пенсионер утонул во время рыбалки. Тело мужчины без признаков насильственной смерти достали со дна городского карьера. Он захлебнулся водой.