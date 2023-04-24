Россиянин утонул в канализационном колодце

В Ростовской области ремонтник утонул в канализационном колодце

В городе Батайске Ростовской области мужчина утонул в канализационном колодце, сообщает региональный главк СК России.

В ходе производства ремонтных работ россиянин упал в заполненную водой шахту и захлебнулся. Тело мужчины в колодце обнаружили местные жители, добавляет «АиФ-Ростов».

Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту гибели человека. В рамках нее назначено судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Челябинской области пенсионер утонул во время рыбалки. Тело мужчины без признаков насильственной смерти достали со дна городского карьера. Он захлебнулся водой.