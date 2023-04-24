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18:34, 24 апреля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасном для вождения машины возрасте

Терапевт Павел Раменский: после 65 лет водить машину опасно из-за притупленных реакций

Фото: Courtney Corlew / Unsplash

Врач-терапевт Павел Раменский рассказал, в каком возрасте может быть опасно водить машину. В беседе с NEWS.RU он предупредил возрастных россиян о потенциальной угрозе жизни.

По словам Раменского, после 65 лет вождение может стать опасным из-за потери способности концентрироваться, накопившейся усталости, замедленных реакций и скачков давления. При этом, напомнил он, в стране нет конкретного установленного возрастного ограничения на управление автомобилем.

«Человеку достаточно один раз в десять лет обновлять водительское удостоверение, пройдя при этом медкомиссию. Имея нормальное здоровье, каждый решает сам, до какого возраста он может управлять автомобилем безопасно для себя и окружающих», — сказал врач.

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Притупленные реакции, продолжил терапевт, наблюдаются даже у тех водителей, у которых они были развиты за счет опыта. «По остальным параметрам здоровья — давление, кардиология — необходимо обследоваться. Чтобы чувствовать себя более уверенным, отправляясь в дорогу за рулем, необходимо периодически проходить диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства», — посоветовал Раменский.

Ранее юрист назвал болезни, из-за которых россиян смогут лишить права водить машину. Он заявил, что с 1 марта 2023 года водителю нельзя садиться за руль, если у него есть деменция, депрессия и другие серьезные заболевания.

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Александра Лисица
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