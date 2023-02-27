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18:52, 27 февраля 2023Забота о себе

Россиянам назвали лишающие права водить машину болезни

Юрист Гебель рассказал, с какими болезнями нельзя садиться за руль с 1 марта 2023 года

Фото: Unsplash

С 1 марта 2023 года водителю нельзя садиться за руль, если у него есть деменция, депрессия и другие серьезные заболевания. Болезни, из-за которых россиян смогут лишить права водить машину, изданию «Доктор Питер» назвал юрист Сергей Гебель.

Список болезней, с которыми запрещено садиться за руль, утвержден в 2014 году. Однако случается, что диагноз ставят после получения человеком водительского удостоверения. Справку о состоянии здоровья необходимо предоставлять раз в 10 лет во время замены документов. Теперь все может измениться, рассказал юрист.

С 1 марта сотрудники ГИБДД получат доступ к базе с болезнями. Если при проверке станет ясно, что у гражданина имеется диагноз, запрещающий ему управлять автомобилем, его могут на месте лишить водительского удостоверения, добавил Гебель.

Управлять транспортным средством запрещено при наличии шизофрении, деменции, болезни Альцгеймера, умственной отсталости, эпилепсии, дальтонизма, алкоголизма, депрессии, наркомании, биполярном или паническом расстройстве и некоторых других болезнях

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«Перечень болезней остается без изменений, — прокомментировал юрист. — Пока невозможно говорить о том, насколько эффективно будет работать эта система. Практика показывает, что межведомственное взаимодействие развито плохо и в других сферах подобные базы либо работают ограниченно, либо вовсе носят формальный характер».

Ранее психиатр Занифа Тажиева объяснила разницу между депрессией и грустью. Она пояснила, что депрессия проявляется без внешней причины.

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Вера Владзиевская
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