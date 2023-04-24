Пенсионерка помогла внуку создать кеды из марихуаны в честь Дня курения

Пенсионерка помогла внуку создать покрытые марихуаной кеды WEEDO за 134 тысячи рублей

Пенсионерка помогла внуку создать необычную обувь в честь Дня курения марихуаны «420», который ежегодно отмечают в США 20 апреля (4/20 в американский календарной записи). Об этом сообщает New York Post.

Известно, что в ассортименте бренда 8000Kicks появились кеды модели WEEDO, в которые вшили 500 граммов курительной травы. Основатель упомянутой марки Бернардо Каррейра и его бабушка Отилия Сантарен вручную изготавливали данные кроссовки. По словам предпринимателей, на создание каждой пары уходило как минимум 30 часов.

Согласно материалу, стоимость покрытой наркотиком обуви варьируется от 1000 до 1644 долларов (от 81 до 134 тысяч рублей) в зависимости от количества марихуаны на корпусе. Отмечается, что с течением времени зеленые кеды приобретут коричневый оттенок, поскольку постепенно растение будет высыхать. Всего бизнесмены произвели 100 пар таких кроссовок.

На данный момент точная дата начала продаж товара не объявлена, однако у покупателей есть возможность зарегестрироваться на сайте компании, чтобы приобрести обувь до официального выпуска.

В феврале Кайли Дженнер снялась в обуви с необычным дизайном и подверглась критике в сети. Так, модель надела босоножки люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями, а в руках она держала сумку из того же материала.