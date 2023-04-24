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15:04, 24 апреля 2023Путешествия

Названы лучшие туристические достопримечательности мира

Comparethemarket: небоскреб Бурдж-Халифа назван лучшей достопримечательностью 2023 года
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash

Аналитики британского сервиса для сравнения цен Comparethemarket составили рейтинг лучших мировых туристических достопримечательностей. Результаты опубликованы на сайте организации.

Эксперты проанализировали, какие туристические объекты путешественники чаще всего искали в Google и публиковали в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, наиболее популярным у туристов в 2023 году назван небоскреб Бурдж-Халифа в ОАЭ. Задние, расположенное в Дубае, ищут в Google в среднем 2,2 миллиона раз в месяц, в Instagram под хэштегом #burjkhalifa размещено более 6,1 миллиона фотографий. Второе и третье места заняли Эйфелева башня в Париже и площадь Таймс-Сквер в Нью-Йорке соответственно. Далее следуют Ниагарский водопад в США и мавзолей-мечеть Тадж-Махал, находящийся в Агре, Индия.

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В топ-10 также попали Гранд-Каньон в США, город инков Мачу-Пикчу в Перу, Собор Парижской Богоматери в Париже, Белый дом в Вашингтоне и Храм Святого Семейства в Барселоне.

Ранее самыми опасными странами мира в 2023 году назвали Венесуэлу, Папуа — Новую Гвинею и Южную Африку. Отмечается, что в Венесуэле совершается более 80 преступлений на каждые 100 тысяч населения. По данным аналитиков, этот примерно вдвое превышает показатели России.

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Валентина Процкова
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