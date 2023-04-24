Названы лучшие туристические достопримечательности мира

Comparethemarket: небоскреб Бурдж-Халифа назван лучшей достопримечательностью 2023 года

Аналитики британского сервиса для сравнения цен Comparethemarket составили рейтинг лучших мировых туристических достопримечательностей. Результаты опубликованы на сайте организации.

Эксперты проанализировали, какие туристические объекты путешественники чаще всего искали в Google и публиковали в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, наиболее популярным у туристов в 2023 году назван небоскреб Бурдж-Халифа в ОАЭ. Задние, расположенное в Дубае, ищут в Google в среднем 2,2 миллиона раз в месяц, в Instagram под хэштегом #burjkhalifa размещено более 6,1 миллиона фотографий. Второе и третье места заняли Эйфелева башня в Париже и площадь Таймс-Сквер в Нью-Йорке соответственно. Далее следуют Ниагарский водопад в США и мавзолей-мечеть Тадж-Махал, находящийся в Агре, Индия.

В топ-10 также попали Гранд-Каньон в США, город инков Мачу-Пикчу в Перу, Собор Парижской Богоматери в Париже, Белый дом в Вашингтоне и Храм Святого Семейства в Барселоне.

Ранее самыми опасными странами мира в 2023 году назвали Венесуэлу, Папуа — Новую Гвинею и Южную Африку. Отмечается, что в Венесуэле совершается более 80 преступлений на каждые 100 тысяч населения. По данным аналитиков, этот примерно вдвое превышает показатели России.