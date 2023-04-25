В США задумали потребовать возвращения Украины к границам 1991 года

Yahoo News: законодатели США готовят требующий вернуть Украину к границам 1991 года проект

Члены палаты представителей США задумали подготовить законопроект, в котором они намерены потребовать добиться завершения конфликта на Украине и возвращения страны к границам 1991 года. Об этом сообщает Yahoo News.

Авторами проекта стали демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон. Так, в резолюции говорится, что «политика США — видеть победу Украины против вторжения и восстановления в международно признанных границах 1991 года». Кроме того, законодатели призвали включить Украину в НАТО, а также требовать от Москвы выплатить Киеву компенсации.

В марте председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли усомнился в способности Киева вернуть территории военными средствами. По его мнению, возвращение Украины к границам 1991 года — слишком масштабная задача.