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23:54, 25 апреля 2023Мир

В США задумали потребовать возвращения Украины к границам 1991 года

Yahoo News: законодатели США готовят требующий вернуть Украину к границам 1991 года проект

Фото: Tom Brenner / Reuters

Члены палаты представителей США задумали подготовить законопроект, в котором они намерены потребовать добиться завершения конфликта на Украине и возвращения страны к границам 1991 года. Об этом сообщает Yahoo News.

Авторами проекта стали демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон. Так, в резолюции говорится, что «политика США — видеть победу Украины против вторжения и восстановления в международно признанных границах 1991 года». Кроме того, законодатели призвали включить Украину в НАТО, а также требовать от Москвы выплатить Киеву компенсации.

В марте председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли усомнился в способности Киева вернуть территории военными средствами. По его мнению, возвращение Украины к границам 1991 года — слишком масштабная задача.

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Марина Совина
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