Антонов: РФ все сложнее достучаться до США в вопросах памяти героев Второй мировой войны

Российской стороне все труднее достучаться до США в вопросе важности сохранения памяти и увековечения героев Второй мировой войны. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

По его словам, одна из основных задач современного поколения — рассказать подрастающему о тех героических днях. Он уточнил, что до молодых людей должен дойти тот факт, что благодаря миллионам солдат и офицеров из СССР и других государств они могут наслаждаться жизнью. В связи с этим посол призвал оберегать мемориалы и места захоронения бойцов, погибших в годы Второй мировой войны.

«Нам все труднее достучаться до официального Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен», — подчеркнул он. По его словам, сотрудники дипмиссии уже второй год не могут возложить цветы к мемориальной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище.

Также Антонов призвал бороться против ростков коричневой чумы на Украине и пресекать попытки оправдания нацистских преступников гитлеровской Германии и их пособников.