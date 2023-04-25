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07:32, 25 апреля 2023Мир

Антонов рассказал об отношении США к вопросам памяти героев Второй мировой войны

Антонов: РФ все сложнее достучаться до США в вопросах памяти героев Второй мировой войны

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Российской стороне все труднее достучаться до США в вопросе важности сохранения памяти и увековечения героев Второй мировой войны. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

По его словам, одна из основных задач современного поколения — рассказать подрастающему о тех героических днях. Он уточнил, что до молодых людей должен дойти тот факт, что благодаря миллионам солдат и офицеров из СССР и других государств они могут наслаждаться жизнью. В связи с этим посол призвал оберегать мемориалы и места захоронения бойцов, погибших в годы Второй мировой войны.

«Нам все труднее достучаться до официального Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен», — подчеркнул он. По его словам, сотрудники дипмиссии уже второй год не могут возложить цветы к мемориальной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище.

Также Антонов призвал бороться против ростков коричневой чумы на Украине и пресекать попытки оправдания нацистских преступников гитлеровской Германии и их пособников.

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Марина Совина
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