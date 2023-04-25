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09:10, 25 апреля 2023Силовые структуры

Российский пенсионер поссорился со знакомым и забил его кувалдой до смерти

В Астраханской области 67-летний пенсионер забил кувалдой до смерти товарища

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Астраханской области 67-летний пенсионер подозревается в убийстве знакомого. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 23 апреля фигурант выпивал с товарищем в доме на улице Почтовой в селе Кряжевое Лиманского района. Они поссорились, тогда мужчина схватил кувалду и забил гостя до смерти.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»).

Ранее стало известно, что в Ульяновске задержали 50-летнего мужчину, зарезавшего случайного собутыльника.

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Екатерина Власова
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