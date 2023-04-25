Россиян напугали появлением новой дыры в носу из-за привычки в нем ковырять

Отоларинголог Зайцев: привычка ковырять в носу может привести к постоянным кровотечениям

Привычка ковырять в носу может привести к истончению слизистой, постоянным кровотечениям и даже появлению дыры между полостями носа, предупредил врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он напугал россиян, имеющих дурную привычку, в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Зайцева, слизистая оболочка носа, помимо ворсистого эпителия, покрыта слизью, которая может раздражать перегородку, что и вызывает желание выковырнуть ее. Однако если человек регулярно залезает в нос пальцем или нестерильным предметами, например, ручкой, то это приводит к постепенному иссушению и истончению слизистой и, как следствие, появлению на ней корок, объяснил врач. Чтобы удалить их, человек начинает еще чаще ковырять в носу, что в итоге провоцирует кровотечение.

Поначалу кровотечения будут небольшими, после они начнут усиливаться, а затем перейдут в стадию, когда остановить их будет практически невозможно. В итоге это приведет к перфорации носовой перегородки, когда слизистая иссушается, нарушается питательная функция, все это приводит к появлению отверстия между полостями носа Владимир Зайцев врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук

Зайцев добавил, что при перфорации носовой перегородки человек может чувствовать себя крайне дискомфортно, так как из-за нее количество корок и слизи в носу увеличивается, а воздух может выходить со свистом. В этой ситуации необходимо обратиться за консультацией к отоларингологу для постановки корректного диагноза и подбора терапии.

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