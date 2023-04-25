Лавров прокомментировал решение Байдена баллотироваться

Лавров заявил о невмешательстве России в дела США на фоне решения Байдена баллотироваться

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об отношении Москвы к внутренней политике Вашингтона на фоне решения президента США Джо Байдена баллотироваться во второй раз. Трансляция его выступления на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете Безопасности (СБ) ООН доступна на YouTube.

«В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств», — заявил он.

25 апреля действующий американский лидер официально объявил, что планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок на президентских выборах в 2024 году. Политик объяснил, что его работа заключается в защите демократии в США.

Кроме того, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис сообщила, что будет баллотироваться на выборы 2024 года вместе с Байденом.