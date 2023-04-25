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15:05, 25 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали причины отказаться от пирсинга

Врач Сергей Хомяков: при кожных и психических заболеваниях следует отказаться от пирсинга

Фото: Unsplash

Доктор медицинских наук, офтальмолог Сергей Хомяков назвал россиянам причины отказаться от пирсинга. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

Так, врач призвал воздержаться от данного вида модификации внешности людей, которые имеют ряд проблем со здоровьем. Например, тех, у кого обострились хронические заболевания, наблюдаются повышенная температура тела на фоне ОРВИ, имеются серьезные психические или кожные болезни, в том числе псориаз.

«Что касается базовых правил безопасности при пирсинге, то следует выполнять процедуру в профессиональном салоне с тщательным соблюдением гигиены и использованием стерильных или одноразовых инструментов, чтобы избежать риска заражения такими опасными инфекциями, как гепатит B, C, столбняк или ВИЧ», — добавил собеседник издания.

Ранее победитель седьмого сезона американского реалити-шоу Ink Master, татуировщик Энтони Майклс назвал три части тела, на которых нежелательно делать первый рисунок. На опубликованных кадрах мастер заявляет, что отказывает клиентам, желающим нанести изображение на лицо, шею или руку. Художник объясняет, что с подозрением относится к людям, которые приходят за тату на видном месте, тогда как на их коже еще нет ни одного рисунка.

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Алина Гостева
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