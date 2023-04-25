Россиянам назвали причины отказаться от пирсинга

Врач Сергей Хомяков: при кожных и психических заболеваниях следует отказаться от пирсинга

Доктор медицинских наук, офтальмолог Сергей Хомяков назвал россиянам причины отказаться от пирсинга. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

Так, врач призвал воздержаться от данного вида модификации внешности людей, которые имеют ряд проблем со здоровьем. Например, тех, у кого обострились хронические заболевания, наблюдаются повышенная температура тела на фоне ОРВИ, имеются серьезные психические или кожные болезни, в том числе псориаз.

«Что касается базовых правил безопасности при пирсинге, то следует выполнять процедуру в профессиональном салоне с тщательным соблюдением гигиены и использованием стерильных или одноразовых инструментов, чтобы избежать риска заражения такими опасными инфекциями, как гепатит B, C, столбняк или ВИЧ», — добавил собеседник издания.

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