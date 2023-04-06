Мастер назвал три нежелательных для первой татуировки части тела

Тату-мастер Майклс заявил, что отказывает клиентам в первой татуировке на лице, шее и руке

Победитель седьмого сезона американского реалити-шоу Ink Master, татуировщик Энтони Майклс назвал три части тела, на которых нежелательно делать первый рисунок. Видео на эту тему появилось в TikTok.

На опубликованных кадрах мастер заявляет, что отказывает клиентам, желающим нанести изображение на лицо, шею или руку. Художник объясняет, что с подозрением относится к людям, которые приходят за тату на видном месте, тогда как на их коже еще нет ни одного рисунка.

«Я даже не могу разговаривать с такими людьми. В действительности они даже не осознают, что на их теле появится тату, — заявил Майклс. — Если вы еще не стали частью тату-культуры, то вам не стоит тянуться к таким "экстремальным" татуировкам. У вас пока недостаточно опыта».

В марте мастера тату-салона Markd в Сиднее назвали места на теле, которые не подходят для нанесения рисунков. Так, один из специалистов рассказал, что никогда не будет татуировать глаза. По его мнению, данное желание клиента является странным и нелепым. Кроме того, эксперты отметили лицо, спину и ягодицы.