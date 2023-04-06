Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:05, 6 апреля 2023Ценности

Мастер назвал три нежелательных для первой татуировки части тела

Тату-мастер Майклс заявил, что отказывает клиентам в первой татуировке на лице, шее и руке

Фото: Ritesh Raj / Unsplash

Победитель седьмого сезона американского реалити-шоу Ink Master, татуировщик Энтони Майклс назвал три части тела, на которых нежелательно делать первый рисунок. Видео на эту тему появилось в TikTok.

На опубликованных кадрах мастер заявляет, что отказывает клиентам, желающим нанести изображение на лицо, шею или руку. Художник объясняет, что с подозрением относится к людям, которые приходят за тату на видном месте, тогда как на их коже еще нет ни одного рисунка.

Материалы по теме:
«Пояснять за татуировку очень просто» Кому верить, чего не бояться и кого просить, когда хочется «забиться»
«Пояснять за татуировку очень просто»Кому верить, чего не бояться и кого просить, когда хочется «забиться»
7 мая 2017
«Девушки легче переносят боль» Раскрыты тайные смыслы женских татуировок
«Девушки легче переносят боль»Раскрыты тайные смыслы женских татуировок
24 мая 2017

«Я даже не могу разговаривать с такими людьми. В действительности они даже не осознают, что на их теле появится тату, — заявил Майклс. — Если вы еще не стали частью тату-культуры, то вам не стоит тянуться к таким "экстремальным" татуировкам. У вас пока недостаточно опыта».

В марте мастера тату-салона Markd в Сиднее назвали места на теле, которые не подходят для нанесения рисунков. Так, один из специалистов рассказал, что никогда не будет татуировать глаза. По его мнению, данное желание клиента является странным и нелепым. Кроме того, эксперты отметили лицо, спину и ягодицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
На Украине назвали обстоятельства «политического убийства» Зеленского
МИД КНР оправдался за заявление китайского посла о безграничной дружбе с РФ
Очевидцы описали момент обстрела севера Израиля
Прикинувшуюся неходячей ради миллионной страховки женщину заметили на прогулке
Во Львове объявили о прекращении существования УПЦ в городе
Мастер назвал три нежелательных для первой татуировки части тела
Турагент назвала достойную альтернативу пляжному отдыху за рубежом
Открыт новый изотоп урана
Выдававшего себя за сотрудника ФСБ россиянина задержали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.