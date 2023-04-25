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12:09, 25 апреля 2023Культура

Умер народный артист России Геннадий Богачев

На 79-м году жизни умер народный артист России Геннадий Богачев

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

На 79-м году жизни умер народный артист России Геннадий Богачев. Об этом сообщается в группе Большого драматического театра им. Товстоногова во «ВКонтакте».

Артист умер в Санкт-Петербурге во вторник, 25 апреля, после продолжительной и тяжелой болезни.

«Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил», — говорится в сообщении представителей культурного учреждения.

Геннадий Богачев родился 6 марта 1945 года. В 1969-м, после окончания Ленинградского театрального института, начал работать в БДТ и за полвека исполнил на сцене театра более полусотни ролей. Он участвовал в постановках «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Волки и овцы», «На дне», а в 2015 году был удостоен премии «Золотая маска» за роль в спектакле «Алиса».

В фильмографии артиста были такие проекты, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита» и многие другие. Богачев также занимался озвучкой фильмов: голосом актера в российском кино говорят Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.

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Анастасия Астахова
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