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09:32, 25 апреля 2023Забота о себе

Врачи назвали провоцирующие рак деликатесы

Онколог Рейди-Лагунес: гамбургеры и мясные деликатесы повышают риск развития рака

Фото: Alex Guillaume / Unsplash

Американский врач-онколог Дайана Рейди-Лагунес предупредила, что употребление в пищу мясных деликатесов, копченостей, гамбургеров и колбасы повышает риск развития рака. Ее мнение приводит издание HuffPost.

По словам онколога, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит переработанную мясную продукцию к той же категории канцерогенов, что и алкоголь или табак. Это связано с тем, что во многих продуктах из мяса содержатся нитраты и нитриты, которые провоцируют образование химических веществ, вызывающих рак.

Рейди-Лагунес подчеркнула, что гамбургеры или копчености не так вредны для здоровья, как курение. Тем не менее они все же могут привести к раку, и об этом, по ее словам, нужно знать. Здоровой альтернативой переработанной продукции эксперт назвала постное мясо, рыбу и орехи.

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Врачи также предупредили о вреде обугленной корочки, которая образуется во время приготовления мяса на гриле, сковороде или на мангале. По словам онколога и эпидемиолога Отиса Броли, такая корочка также содержит канцерогены.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала самый полезный шашлык. По ее мнению, куриное мясо является самым щадящим для организма.

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Екатерина Улитина
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