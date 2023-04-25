Врачи назвали провоцирующие рак деликатесы

Онколог Рейди-Лагунес: гамбургеры и мясные деликатесы повышают риск развития рака

Американский врач-онколог Дайана Рейди-Лагунес предупредила, что употребление в пищу мясных деликатесов, копченостей, гамбургеров и колбасы повышает риск развития рака. Ее мнение приводит издание HuffPost.

По словам онколога, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит переработанную мясную продукцию к той же категории канцерогенов, что и алкоголь или табак. Это связано с тем, что во многих продуктах из мяса содержатся нитраты и нитриты, которые провоцируют образование химических веществ, вызывающих рак.

Рейди-Лагунес подчеркнула, что гамбургеры или копчености не так вредны для здоровья, как курение. Тем не менее они все же могут привести к раку, и об этом, по ее словам, нужно знать. Здоровой альтернативой переработанной продукции эксперт назвала постное мясо, рыбу и орехи.

Врачи также предупредили о вреде обугленной корочки, которая образуется во время приготовления мяса на гриле, сковороде или на мангале. По словам онколога и эпидемиолога Отиса Броли, такая корочка также содержит канцерогены.

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