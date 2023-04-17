Россиянам назвали самый полезный шашлык

Гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала шашлык из курицы самым полезным

Шашлык из курицы является самым полезным из всех его видов, считает гастроэнтеролог клиники «Мой медицинский центр» Ольга Листопадова. Она и бренд-шеф ресторана «Мясо и Вино» Дмитрий Волочаев в беседе с «Лентой.ру» рассказали россиянам об особенностях приготовления любимого многими блюда.

Врач назвала куриное мясо самым щадящим для организма. Она посоветовала использовать только лук, специи и минеральную воду для его приготовления на мангале или гриле. Нужно воздержаться от добавления уксуса, соусов, маринадов, содержащих консерванты и сахар.

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«Не следует сочетать шашлык с кетчупом и майонезом, которые сделают блюдо еще жирнее и тяжелее для усвоения, а также со сладкими и газированными напитками, — предостерегает Листопадова. — От пива тоже необходимо отказаться. Эти напитки раздражают слизистую желудка, провоцируют вздутие».

Врач также отметила, что обильное употребление жирного мяса может привести к обострению болезней печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Грубая, твердая пища запрещена людям, страдающим язвенной болезнью, скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, пищеводом Баретты.

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Ольга Листопадова гастроэнтеролог

Бренд-шеф Дмитрий Волочаев добавил, что шашлык из овощей (цуккини, баклажаны и перцы) полезен для здоровья, так как они содержат витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатку.

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Следует помнить, что на полезность блюда влияет не только его состав, но и правильный способ приготовления. Излишняя термическая обработка овощей может уничтожить многие витамины и минералы, а также привести к образованию канцерогенов в продукте, отметил Волочаев. Поэтому он рекомендует готовить овощной шашлык на гриле или на мангале, поджаривая овощи до легкой корочки, но не пережаривая их.

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