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07:01, 17 апреля 2023Забота о себе

Россиянам назвали самый полезный шашлык

Гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала шашлык из курицы самым полезным

Фото: A. Shalamov / Chromorange / Globallookpress.com

Шашлык из курицы является самым полезным из всех его видов, считает гастроэнтеролог клиники «Мой медицинский центр» Ольга Листопадова. Она и бренд-шеф ресторана «Мясо и Вино» Дмитрий Волочаев в беседе с «Лентой.ру» рассказали россиянам об особенностях приготовления любимого многими блюда.

Врач назвала куриное мясо самым щадящим для организма. Она посоветовала использовать только лук, специи и минеральную воду для его приготовления на мангале или гриле. Нужно воздержаться от добавления уксуса, соусов, маринадов, содержащих консерванты и сахар.

3средних куска

шашлыка в день — допустимая порция для здорового человека

«Не следует сочетать шашлык с кетчупом и майонезом, которые сделают блюдо еще жирнее и тяжелее для усвоения, а также со сладкими и газированными напитками, — предостерегает Листопадова. — От пива тоже необходимо отказаться. Эти напитки раздражают слизистую желудка, провоцируют вздутие».

Врач также отметила, что обильное употребление жирного мяса может привести к обострению болезней печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Грубая, твердая пища запрещена людям, страдающим язвенной болезнью, скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, пищеводом Баретты.

Симптомы переедания шашлыка: дискомфорт и опоясывающая боль в районе желудка, правом и левом подреберьях

Ольга Листопадовагастроэнтеролог
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Бренд-шеф Дмитрий Волочаев добавил, что шашлык из овощей (цуккини, баклажаны и перцы) полезен для здоровья, так как они содержат витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатку.

Курица или индейка являются отличным выбором для приготовления шашлыка, потому что содержат меньше насыщенных жиров и больше белка, чем говядина или свинина

Дмитрий Волочаевбренд-шеф

Следует помнить, что на полезность блюда влияет не только его состав, но и правильный способ приготовления. Излишняя термическая обработка овощей может уничтожить многие витамины и минералы, а также привести к образованию канцерогенов в продукте, отметил Волочаев. Поэтому он рекомендует готовить овощной шашлык на гриле или на мангале, поджаривая овощи до легкой корочки, но не пережаривая их.

Ранее гастроэнтеролог Анна Свиридова назвала вкусный популярный напиток для здоровья печени. Им оказался кофе, снижающий риск развития рака печени.

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Вера Владзиевская
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