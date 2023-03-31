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17:32, 31 марта 2023Забота о себе

Россиянам назвали вкусный популярный напиток для здоровья печени

Гастроэнтеролог Свиридова: употребление кофе снижает риск развития рака печени

Фото: Zoe / Unsplash

Регулярное употребление кофе способствует снижению риска развития рака печени, заявила врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова. О пользе для здоровья популярного у россиян вкусного напитка она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, хлорогеновая кислота, которая содержится в кофе, помогает восстанавливать клетки печени и снижает риск развития рака. Она попадает в орган через кровоток и благодаря противовоспалительным свойствам оказывает на него положительное влияние. «На состояние печени негативно влияют многие факторы, включая алкоголь, лекарственные препараты, избыточный вес и отложение в печени лишнего жира — в клетках развивается процесс воспаления, который повреждает клеточную мембрану. И ее помогает восстановить кофе», — рассказала врач.

Свиридова также добавила, что кофе положительно влияет на память, которая с возрастом ухудшается, так как импульсы между клетками головного мозга передаются медленнее. Кроме того, напиток помогает людям с пониженным давлением, так как он сужает сосуды и повышает артериальное давление.

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При этом врач предупредила, что кофе может быть противопоказан при анемии или остеопорозе, так как он способен вымывать из организма калий и железо. С осторожностью к напитку следует относиться гипертоникам. По ее словам, здоровый человек в сутки может без вреда для здоровья выпивать по три-четыре чашечки кофе после еды. При этом в напиток лучше добавлять молоко, а не сливки, так как они жирные и пользы печени не принесут.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова предупредила о вреде чая и кофе. По ее словам, эти напитки могут существенно замедлить переработку витаминов в тонком кишечнике.

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Екатерина Улитина
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