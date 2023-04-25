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04:09, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Маск оценил статью о подготовке США к провалу контрнаступления ВСУ

Илон Маск назвал содержательной статью Politico о подготовке США к провалу наступления ВСУ
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал статью газеты Politico, что в администрации президента США Джо Байдена усомнились в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Маск оценил материал о подготовке США к провалу наступления ВСУ и назвал его информативным. «Содержательная статья», — написал он в ответ на комментарий американского предпринимателя и своего друга Дэвида Сакса, отметившего, что в США недавно «уверяли, что победа [ВСУ] гарантирована», а теперь «администрация беспокоится о провале».

Ранее издание Politico заявило, что в администрации Байдена сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ. «Если Украина не сможет значительно выиграть на поле боя, неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия», — подчеркнул Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям.

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Марина Совина
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