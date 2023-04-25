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12:53, 25 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали модные цвета одежды на лето

Стилистка Осиновская назвала яркий зеленый и лавандовый модными цветами одежды на лето

Фото: Lena Platonova / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Наталья Осиновская назвала модные цвета одежды на лето 2023 года. Ее комментарий приводит PopCornNews.

В грядущем сезоне актуальными окажутся предметы гардероба ярких, насыщенных тонов, которые, по словам эксперта, можно комбинировать между собой. Среди них — красный, фуксия, оранжевый, яркий зеленый, лавандовый и бежевый.

«Самые смелые могут сочетать в одном наряде два-три ярких оттенка одновременно. А любителям спокойной цветовой гаммы наверняка придется по вкусу благородный бежевый», — заявила собеседница издания.

Ранее российский стилист Алексей Сухарев назвал модные фасоны платьев на 2023 год. По словам эксперта, в настоящее время стали актуальны данные предметы гардероба в стиле 2000-х. Например, наряды длины мини и макси с открытыми плечами и асимметричными деталями.

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Алина Гостева
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