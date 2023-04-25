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23:34, 25 апреля 2023Мир

Экс-разведчик США заявил о боящихся Россию американцах

Экс-разведчик США Риттер: американцы выступают за ядерное оружие, потому что боятся Россию

Фото: PH2 Kettenhoffen / U.S. Navy / U.S. National Archives / Reuters

Большинство американцев боятся Россию, в связи с этим считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу «Issues that Matter with Cynthia Pooler», передает Ura.ru.

При этом он подчеркнул, что страх американцев перед Россией основан не на знаниях, а на невежестве. «Они ничего не знают о России», — заявил экс-разведчик.

По словам Риттера, миллионы людей не хотят терять то, что имеют, поэтому готовы тратить миллиарды долларов на ядерное оружие. В то же время он подчеркнул, что ядерное оружие не может быть решением проблемы.

Ранее результаты исследования Рейгановского форума национальной обороны (RNDF) раскрыли, что 69 процентов американцев «чрезвычайно» или «в некоторой степени» обеспокоены угрозой ядерной войны в ближайшие пять лет. Возможность ядерной войны и террористические атаки беспокоят американцев по мере роста напряженности между США и Китаем, а также другими странами, такими как Россия, которые в настоящее время вовлечены в военный конфликт.

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Марина Совина
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