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14:42, 25 апреля 2023Наука и техника

Раскрыты сроки анонса GTA VI

Инсайдер: Grand Theft Auto VI покажут инвесторам Take-Two в мае

Изображение: Rockstar Games

Студия Rockstar Games анонсирует новую часть GTA для инвесторов в мае. Об этом сообщает издание Gamerficial.

По информации инсайдера под ником mnm345, Rockstar Games готова представить Grand Theft Auto VI 17 мая. Согласно раскрытой информации источника, закрытый анонс состоится на собрании инвесторов Take-Two Interactive, которая выступит издателем тайтла.

Журналисты портала напомнили, что в марте авторитетный инсайдер под ником Tez2 заявлял, что Rockstar Games может опубликовать тизер GTA VI летом и полноценно анонсировать игру осенью. По словам специалистов, актуальная GTA V вышла осенью 2013 года, поэтому анонс или релиз следующей части серии в 10-летнюю годовщину кажется им логичным.

В материале говорится, что анонс новой части GTA окажется важным событием для Rockstar Games и Take-Two Interactive. «В конце концов, игры Grand Theft Auto исторически приносили компаниям огромный доход, и фанаты с нетерпением ждут следующей главы серии», — подытожили авторы.

В августе 2022 года представители Rockstar Games заявили, что разработка новой части GTA идет полным ходом. В компании рассказали, что студия «полна решимости еще раз установить творческие ориентиры для серии».

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Андрей Ставицкий
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