Депутат Думы рассказал об отсидевшем деде и призвал вернуть сталинские репрессии

Депутат Гурулев рассказал об отсидевшем 9 лет деде и призвал вернуть сталинские репрессии

Член комитета Государственной Думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал о своем деде, который девять лет отсидел в лагерях, начиная с 1946 года, и призвал вернуть сталинские репрессии. Его комментарий прозвучал в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

«Мой дед был потом реабилитирован. (...) Мы понимаем, что это было необходимо на тот момент в государстве сделать. Да, это были ошибки, но была дисциплина», — отметил депутат.

По мнению Гурулева, в России сейчас также следовало бы восстановить понятие «враг народа».

В конце марта в Кремле сочли обоснованным зачитывание зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым телеграммы Иосифа Сталина перед директорами российских заводов оборонно-промышленного комплекса.

До этого Медведев в рамках заседания Военно-промышленной комиссии прочел директорам заводов оборонно-промышленного комплекса телеграмму советского вождя. Зампред Совбеза тогда подчеркнул, что письмо Сталина показывает, как оценивалась работа ОПК в годы Великой Отечественной войны.

Данную телеграмму Сталин в 1941 году направил из Москвы в Свердловск директору «Уралмашзавода» Борису Музрукову. В ней говорилось о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков серии КВ.

«Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», — говорится в процитированной Медведевым телеграмме.