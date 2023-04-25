Россиянам назвали вредную для кожи еду

Косметолог Татьяна Баллирано: сладкое может привести к появлению прыщей и старению кожи

Российский дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано назвала вредную для кожи популярную еду. Ее комментарий публикует Life.

Ухудшить внешний вид способны сладкие продукты, такие как конфеты, булки и газированные напитки, отметила медик. Они могут привести к появлению прыщей и усилить угревые высыпания. «Плюс есть такое понятие, как гликирование. Это когда склеиваются волокна коллагена, эластина. Считается, что употребление большого количества сладкого вызывает старение кожи», — добавила эксперт.

В то же время специалистка внесла в список фастфуд, полуфабрикаты и соленую пищу, которая провоцирует отеки. Также в перечне оказались кофе и алкоголь, вызывающий одутловатость лица и обезвоживание организма. В заключение собеседница издания призвала обратить внимание на молочные продукты. Их употребление может быть чревато возникновением прыщей, воспалений и отечности.

Ранее российский дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла опасность сна с макияжем. Если косметика остается на коже в течение длительного времени, то поры загрязнятся и закроются, возникнет воспаление, заявила эксперт. Так, на лице может появиться гнойничковая сыпь.