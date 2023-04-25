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01:21, 25 апреля 2023Мир

Население Индии сравняется с населением Китая до конца апреля

В ООН спрогнозировали, что население Индии сравняется с населением Китая до конца апреля

Фото: Sudip Chanda / Globallookpress.com

Индия достигнет уровня Китая по численности населения к концу апреля, спрогнозировали в Фонде населения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, Индия вскоре обгонит КНР по численности населения. «К концу этого месяца население Индии, как ожидается, достигнет 1 425 775 850 человек. Таким образом, население Индии сравняется по численности, а затем превысит население материковой части Китая», — подчеркнули эксперты.

Они добавили, что данные основаны на оценках ООН и прогнозах роста населения планеты. При этом, согласно оценкам, население Китая будет уменьшаться. «Население Китая достигло пика в 1,426 миллиарда человек в 2022 году и начало снижаться», — уточнили в фонде.

Ранее в ООН сообщили, что население Индии превысит китайское на 2,9 миллиона человек в 2023-м

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Марина Совина
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