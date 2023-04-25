Врач призвала перестать дышать над картошкой при кашле и насморке

Педиатр Татаркина: ингаляции паром картофеля опасны ожогом слизистой и повышением давления

Ингаляции паром вареного картофеля нежелательны для детей и взрослых, так как они могут навредить здоровью, в том числе привести к ожогу слизистых, дыхательных путей и кожи. Опасность популярного народного метода лечения кашля и насморка педиатр Ольга Татаркина назвала в беседе с «Известиями».

Врач призвала россиян перестать дышать над картошкой по заветам старшего поколения, так как, кроме ожога, вдыхание горячего пара может спровоцировать отек слизистой или спазм бронхов, что обернется проблемами с дыханием. Более того, по ее словам, при респираторных заболеваниях подобная процедура и вовсе противопоказана, поскольку может привести к общему ухудшению состояния и развитию осложнений.

Также, как отметила Татаркина, ингаляции горячим паром опасны резким повышением давления, поэтому они противопоказаны при наличии регулярно повторяющихся кровотечений из носа, сердечно-сосудистых заболеваний, перенесенного инсульта или инфаркта.

В то же время существует и ряд менее очевидных побочных эффектов от ингаляций картофельным паром, продолжила врач. В этом продукте могут содержаться нитраты и вещества, ускоряющие рост растений, которые при варке попадают в воду.

Помимо этого, картофель может впитывать в себя вредные вещества, накапливающиеся в почве, в том числе и тяжелые металлы. В частности, кадмий. А кадмий, как известно, самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме Ольга Татаркина врач-педиатр

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