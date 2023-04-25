Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:58, 25 апреля 2023Забота о себе

Врач призвала перестать дышать над картошкой при кашле и насморке

Педиатр Татаркина: ингаляции паром картофеля опасны ожогом слизистой и повышением давления

Фото: VVVproduct / Shutterstock / Fotodom

Ингаляции паром вареного картофеля нежелательны для детей и взрослых, так как они могут навредить здоровью, в том числе привести к ожогу слизистых, дыхательных путей и кожи. Опасность популярного народного метода лечения кашля и насморка педиатр Ольга Татаркина назвала в беседе с «Известиями».

Врач призвала россиян перестать дышать над картошкой по заветам старшего поколения, так как, кроме ожога, вдыхание горячего пара может спровоцировать отек слизистой или спазм бронхов, что обернется проблемами с дыханием. Более того, по ее словам, при респираторных заболеваниях подобная процедура и вовсе противопоказана, поскольку может привести к общему ухудшению состояния и развитию осложнений.

Материалы по теме:
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022

Также, как отметила Татаркина, ингаляции горячим паром опасны резким повышением давления, поэтому они противопоказаны при наличии регулярно повторяющихся кровотечений из носа, сердечно-сосудистых заболеваний, перенесенного инсульта или инфаркта.

В то же время существует и ряд менее очевидных побочных эффектов от ингаляций картофельным паром, продолжила врач. В этом продукте могут содержаться нитраты и вещества, ускоряющие рост растений, которые при варке попадают в воду.

Помимо этого, картофель может впитывать в себя вредные вещества, накапливающиеся в почве, в том числе и тяжелые металлы. В частности, кадмий. А кадмий, как известно, самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме

Ольга Татаркина врач-педиатр

Ранее подолог Анна Гаврилова назвала самые опасные ошибки мастеров педикюра в России. Одной из самых распространенных является глубокое вырезание ногтей на ногах с целью визуально их сузить — это повышает риск врастания ногтя и образования подногтевых мозолей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
ЮАР вышла из МУС в преддверии визита Путина
Миллионы пользователей присоединились к российской платформе
Названы районы Москвы с подешевевшим жильем
Известный комик рассказал о диагностированной у него болезни Паркинсона
Россиянка зарезала супруга в день его рождения и пошла под суд
Лавров напомнил о работе западных ЧВК на границах России
В российском регионе сменили военного комиссара
Стюардесса раскрыла значение кодового слова «любовь» среди членов экипажа
Воевавший в Чечне и вступивший в «Вагнер» многодетный депутат погиб в зоне СВО
Стилист назвала неподходящие женщинам с выпирающим животом вещи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.