Названы самые опасные ошибки мастеров педикюра в России

Подолог Анна Гаврилова назвала ошибкой глубокое вырезание углов ногтей на ногах

Мастера педикюра в России нередко допускают ошибки, которые угрожают здоровью ногтей и пальцев ног, считает подолог сети клиник «СМ-Косметология» Анна Гаврилова. Самые опасные из них она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Гаврилова заявила, что первая распространенная ошибка при выполнении педикюра — глубокое вырезание углов ногтей. Желание мастера визуально сузить ногти повышает риск врастания ногтя в боковые валики и может привести к образованию подногтевых мозолей, которые давят на соседние мягкие ткани и причиняют дискомфорт при ходьбе.

Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», при педикюре важно правильно обрезать ногти.

Оптимальная длина свободного края ногтей на ногах составляет один–два миллиметра. Край слишком длинных ногтей будет упираться в обувь, создавая давление на зону их роста. Срез же «под корень» разрушает защитный барьер, который располагается под ногтевой пластиной, что, в свою очередь, лишает ноготь естественной защиты и открывает доступ любым возбудителям заболеваний, в том числе грибковой инфекции Анна Гаврилова подолог

В качестве еще одной ошибки Гаврилова выделила покрытие «под кутикулу», позволяющее немного продлить время между походами в салон. Для этого мастер максимально вычищает пространство под кутикулой, что чревато пропилами и механическими повреждениями ногтевого ложа. В результате ноготь может деформироваться, начать расти неправильно и даже треснуть.

В заключение подолог призвала не увлекаться многослойными дизайнами ногтей, так как толстое покрытие базой или гель-лаком делает ногти неэластичными. Это, в свою очередь, создает излишнее давление на ногтевую пластину, которое вдвойне усиливается давлением обуви.

Побочными эффектами толстого покрытия ногтей являются онихолизис — отхождение ногтя от ногтевого ложа, подногтевые гематомы, механические травмы Анна Гаврилова подолог

Ранее британские дерматологи назвали страшные последствия применения гель-лака в маникюре для здоровья. По словам врачей, химические вещества, входящие в состав упомянутых средств, могут вызвать зуд и сыпь на коже, отслоение ногтевой пластины, а в тяжелых случаях — проблемы с дыханием и анафилактический шок.