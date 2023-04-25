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15:35, 25 апреля 2023Забота о себе

Названы самые опасные ошибки мастеров педикюра в России

Подолог Анна Гаврилова назвала ошибкой глубокое вырезание углов ногтей на ногах

Фото: Анна Кумпан / Unsplash

Мастера педикюра в России нередко допускают ошибки, которые угрожают здоровью ногтей и пальцев ног, считает подолог сети клиник «СМ-Косметология» Анна Гаврилова. Самые опасные из них она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Гаврилова заявила, что первая распространенная ошибка при выполнении педикюра — глубокое вырезание углов ногтей. Желание мастера визуально сузить ногти повышает риск врастания ногтя в боковые валики и может привести к образованию подногтевых мозолей, которые давят на соседние мягкие ткани и причиняют дискомфорт при ходьбе.

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Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», при педикюре важно правильно обрезать ногти.

Оптимальная длина свободного края ногтей на ногах составляет один–два миллиметра. Край слишком длинных ногтей будет упираться в обувь, создавая давление на зону их роста. Срез же «под корень» разрушает защитный барьер, который располагается под ногтевой пластиной, что, в свою очередь, лишает ноготь естественной защиты и открывает доступ любым возбудителям заболеваний, в том числе грибковой инфекции

Анна Гаврилова подолог

В качестве еще одной ошибки Гаврилова выделила покрытие «под кутикулу», позволяющее немного продлить время между походами в салон. Для этого мастер максимально вычищает пространство под кутикулой, что чревато пропилами и механическими повреждениями ногтевого ложа. В результате ноготь может деформироваться, начать расти неправильно и даже треснуть.

В заключение подолог призвала не увлекаться многослойными дизайнами ногтей, так как толстое покрытие базой или гель-лаком делает ногти неэластичными. Это, в свою очередь, создает излишнее давление на ногтевую пластину, которое вдвойне усиливается давлением обуви.

Побочными эффектами толстого покрытия ногтей являются онихолизис — отхождение ногтя от ногтевого ложа, подногтевые гематомы, механические травмы

Анна Гаврилова подолог

Ранее британские дерматологи назвали страшные последствия применения гель-лака в маникюре для здоровья. По словам врачей, химические вещества, входящие в состав упомянутых средств, могут вызвать зуд и сыпь на коже, отслоение ногтевой пластины, а в тяжелых случаях — проблемы с дыханием и анафилактический шок.

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Наталья Обрядина
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