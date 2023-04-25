Китайские автопроизводители нажились на уходе западных брендов из России

Совокупная выручка Chery, Haval и Geely в России за год выросла в 1,9 раза, до ₽297 млрд

В 2022 году китайские производители заработали почти в два раза больше, чем годом ранее. После того как из России ушел ряд популярных у потребителей автомобильных брендов, лидерами рынка стали Chery, Haval и Geely — их совокупная выручка в прошлом году достигла 297 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на отчеты компаний по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) пишет «Интерфакс».

Общая прибыль дочерних компаний китайских брендов составила почти 75 миллиардов рублей. Российское представительство Chery получило рекордную в отрасли чистую прибыль в размере 29,8 миллиарда рублей. Завод Haval заработал за год 27,7 миллиарда рублей, а Geely — почти 16,8 миллиарда.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2023 года на бренды из Китая в России пришлось 43 процента продаж по сравнению с девятью процентами годом ранее. Доля производителя Chery взлетела с 3 до 20 процентов, Great Wall Motor — с 3 до 12 процентов, Geely — с 2 до 8 процентов.

Главным преимуществом китайских автомобилей перед другими оставшимися в стране иномарками является стабильный доступ к комплектующим. Кроме того, на конец апреля в России практически не осталось привычных покупателям брендов — российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai предлагают чуть более 300 таких автомобилей.