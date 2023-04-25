Военкор сообщил о борьбе российских военных с преимуществом ВСУ в Угледаре

Военкор Коц сообщил, что военные РФ начали борьбу с главным преимуществом ВСУ в Угледаре

Военный корреспондент Андрей Коц в беседе с URA.RU сообщил, что российские военные начали борьбу с главным преимуществом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.

По его словам, разрушение многоэтажных домов поможет сократить потери во время штурма города, поскольку на верхних этажах располагаются украинские наблюдатели, корректировщики и расчеты противотанковых ракетных комплексов.

С высоты они могут контролировать подступы к населенному пункту, в том числе с использованием тепловизоров и иного сложного оборудования, поэтому подкрасться незаметно российские войска не могут. Особенности местности также не позволяют этого сделать — вокруг находятся голые поля.

«Поэтому, чтобы взять Угледар, нужно лишить противника его преимущества по высоте», — подчеркнул Коц, указав, что это снизит возможности огневого поражения.

Ранее официальный представитель Таврического командования Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский допустил новый штурм Угледара. Он выразил мнение, что армия России будет использовать тактику «выжженной земли», чтобы ВСУ не смогли оборонятся на территории стратегических объектов.

