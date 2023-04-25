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09:57, 25 апреля 2023Бывший СССР

На Украине призвали ЕС ускорить поставки боеприпасов

Глава МИД Украины Кулеба призвал ЕС ускорить поставки боеприпасов Киеву

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Выступая по видеосвязи на встрече министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) в Люксембурге, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС ускорить поставки боеприпасов Киеву. Об этом со ссылкой на нескольких дипломатов сообщает издание Politico.

По их словам, Кулеба раскритиковал медленные темпы поставок снарядов и ракет в рамках плана по передаче Украине одного миллиона боеприпасов. Как заявил глава МИД Словакии Растислав Качер, его украинский коллега назвал этот вопрос наиболее животрепещущим и приоритетным и попросил европейские страны не колебаться с поставкой республике самолетов и другой современной военной техники.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял о необходимости десятикратного увеличения военной помощи Киеву. В связи с этим он призвал партнеров республики пересечь все «красные линии» и выделить на поставки оружия один процент ВВП.

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Алевтина Запольская
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