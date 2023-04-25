Стало известно о резкой смене тактики украинских военных в Артемовске

Военный аналитик Леонков сообщил о резкой смене тактики ВСУ в обороне Артемовска

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил о резкой смете тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обороне Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит «Московский Комсомолец».

Причиной подобного решения украинского Генштаба названо применение планирующих авиабомб российскими войсками. Эксперт отметил, что на верхних этажах жилых домов украинские военнослужащие размещают снайперов, а в подвалах — штабы и склады. После удара авиабомбой все те, кто оказался в подвале, обречены, и потери оказались настолько значительными, что ВСУ пришлось изменить тактику обороны городов.

«Я думаю, что сейчас они сделают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры. Высотки также продолжат задействовать, только на крышах уже разместятся не люди, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать информацию по передвижению наших подразделений в городской черте», — пояснил Леонков.

По его словам, обнаружение и уничтожение камер видеонаблюдения на различных возвышениям, а также противодействие дронам средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не представляет сложности для России.

Леонков выразил уверенность, что смена тактики не приведет к существенным изменениям для украинских военных в Артемовске.

Ранее независимый эксперт Александр Храмчихин заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink на Украине.

