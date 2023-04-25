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21:26, 25 апреля 2023Мир

Лавров рассказал об устойчивом желании США разрушить экономику России

Глава МИД РФ Лавров заявил, что США имеют устойчивое желание разрушить экономику России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об устойчивом желании США разрушить российскую экономику. Его слова на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН передает РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия приспособилась к санкциям достаточно быстро. Он также напомнил, как еще в 2010 году занимавший тогда пост президента США Барак Обама говорил, что «экономика России уже лежит разорванная в клочья». «Если такое желание есть, а оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти, мы давно уже сделали для себя вывод, что надо полагаться на себя, на тех, кто является договороспособным», — отметил глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал подход Запада, в том числе США, к реализации зерновой сделки. Он отметил, что ООН предпринимает усилия для того, чтобы решить вопрос с полноценной реализацией сделки и пытается договориться со странами, которые ввели санкции против России.

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Марина Совина
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