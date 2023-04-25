Лавров рассказал об устойчивом желании США разрушить экономику России

Глава МИД РФ Лавров заявил, что США имеют устойчивое желание разрушить экономику России

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об устойчивом желании США разрушить российскую экономику. Его слова на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН передает РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия приспособилась к санкциям достаточно быстро. Он также напомнил, как еще в 2010 году занимавший тогда пост президента США Барак Обама говорил, что «экономика России уже лежит разорванная в клочья». «Если такое желание есть, а оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти, мы давно уже сделали для себя вывод, что надо полагаться на себя, на тех, кто является договороспособным», — отметил глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал подход Запада, в том числе США, к реализации зерновой сделки. Он отметил, что ООН предпринимает усилия для того, чтобы решить вопрос с полноценной реализацией сделки и пытается договориться со странами, которые ввели санкции против России.