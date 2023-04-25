Стюардесса раскрыла значение кодового слова «любовь» среди членов экипажа

Стюардесса Virgin Australia объяснила, что кодовое слово «любовь» обозначает нервных людей

Стюардесса Virgin Australia объяснила, что среди членов экипажа есть определенное слово для обозначения нервных пассажиров — «любовь». Смысл кодовой фразы она раскрыла в своих соцсетях, обратило внимание The Mirror.

По словам бортпроводницы Шеридан Мелроуз (Sheridan Melrose), во время регистрации на рейс сотрудники авиакомпании добавляют слово «любовь» к онлайн-бронированию людей, показавшихся нервными или напуганными. Также человек может самостоятельно предупредить на регистрационной стойке о страхе перед полетом.

«Тогда мы дадим вам дополнительную порцию любви и поддержки на протяжении всего полета», — заверила бортпроводница.

Ранее пользователи Reddit посоветовали пассажирам с аэрофобией справляться со страхом во время полета, отвлекаясь на удаление ненужных фото в телефоне. Юзеры рассказали о собственных фобиях и отметили, что в первую очередь стоит обратиться за помощью к психологу.