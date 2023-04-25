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20:20, 25 апреля 2023Путешествия

Стюардесса раскрыла значение кодового слова «любовь» среди членов экипажа

Стюардесса Virgin Australia объяснила, что кодовое слово «любовь» обозначает нервных людей

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса Virgin Australia объяснила, что среди членов экипажа есть определенное слово для обозначения нервных пассажиров — «любовь». Смысл кодовой фразы она раскрыла в своих соцсетях, обратило внимание The Mirror.

По словам бортпроводницы Шеридан Мелроуз (Sheridan Melrose), во время регистрации на рейс сотрудники авиакомпании добавляют слово «любовь» к онлайн-бронированию людей, показавшихся нервными или напуганными. Также человек может самостоятельно предупредить на регистрационной стойке о страхе перед полетом.

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«Тогда мы дадим вам дополнительную порцию любви и поддержки на протяжении всего полета», — заверила бортпроводница.

Ранее пользователи Reddit посоветовали пассажирам с аэрофобией справляться со страхом во время полета, отвлекаясь на удаление ненужных фото в телефоне. Юзеры рассказали о собственных фобиях и отметили, что в первую очередь стоит обратиться за помощью к психологу.

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Зарина Дзагоева
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