Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 25 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 25 апреля
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: РИА Новости

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) по состоянию на 25 апреля. Видеоролик размещен в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Карта отражает важнейшие события минувших суток: места боестолкновений, районы дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объекты, уничтоженные ударами авиации, артиллерии и других видов оружия большой дальности.

Помимо этого, карта содержит сведения о потерях ВСУ в живой силе и технике.

Кадр: телеграм-канал «Минобороны России»

В частности, Минобороны сообщило об уничтожении более 120 солдат противника на южнодонецком и запорожском направлениях. Помимо этого, на указанном направлении была поражена военная техника украинских войск.

Суммарно с начала спецоперации украинские войска потеряли 411 самолетов, 228 вертолетов, 415 зенитно-ракетных комплексов, а также более 5,5 тысячи установок РСЗО, артиллерийских орудий и минометов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян
Опубликована карта боевых действий на Украине
Назван еще один возможный соперник сборной России в международном матче
Названы самые популярные бренды восстановленных смартфонов
Россиянам раскрыли действенный способ борьбы с облысением у мужчин
Евросоюз запустил механизм совместных закупок газа
ВОЗ предупредила о риске биологической катастрофы в Судане
45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
Новым директором Русского музея стала экс-замминистра культуры Алла Манилова
Десятки строений загорелись в российских поселках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.