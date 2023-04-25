Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 25 апреля

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) по состоянию на 25 апреля. Видеоролик размещен в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Карта отражает важнейшие события минувших суток: места боестолкновений, районы дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объекты, уничтоженные ударами авиации, артиллерии и других видов оружия большой дальности.

Помимо этого, карта содержит сведения о потерях ВСУ в живой силе и технике.

В частности, Минобороны сообщило об уничтожении более 120 солдат противника на южнодонецком и запорожском направлениях. Помимо этого, на указанном направлении была поражена военная техника украинских войск.

Суммарно с начала спецоперации украинские войска потеряли 411 самолетов, 228 вертолетов, 415 зенитно-ракетных комплексов, а также более 5,5 тысячи установок РСЗО, артиллерийских орудий и минометов.